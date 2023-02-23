قابس : اتفاقية شراكة بين جامعة قابس وجامعة صبراطة الليبية

أمضت جامعة قابس اتفاقية شراكة مع جامعة صبراطة الليبية. ويشمل التعاون وفق ما جاء في هذه الاتفاقية التي تحصل مراسل " وات " اليوم الاربعاء على نسخة منها تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات العلمية والتجارب في ميادين البحث والتجديد وانجاز مشاريع بحثية مشتركة.



كما تنص الاتفاقية التي تم امضاؤها امس الاربعاء على تبادل الباحثين والخبراء وأعضاء هيئة التدريس في جميع المجالات العلمية ذات الاهتامام المشترك وعلى تبادل الاشراف على الطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وعلى تشجيع اللقاءات الثقافية والرياضية بين الجامعتين.

كما تنص هذه التفاقية على التنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات العلمية والتي ترتكز على اخر التطورات العلمية المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى التشجيع على الاشراف المشترك على برامج الماجستير والدكتوراه وعلى ترسيخ التعاون بين الطرفين بهدف تسخير الامكانيات المتاحة للتعاون المتعدد الاطراف.

وتنص الاتفاقية كذلك في بندها السابع المتعلق بالتعليم الالكتروني والتصنيف الدولي على التعاون المشترك في انشاء الية موحدة بين الجامعتين في مجال التعليم الالكتروني تمكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعتين من الوصول الى المادة العلمية الموجودة على أجهزة الخادم لدى الطرفين وعلى وضع الية للرفع من تصنيف الجامعتين على المستوى المحلي والدولي.





