جربة تعيش على وقع المهرجان الدولي جربة كوناكت في دورة تأسيسية ذات أبعاد سياحية ورياضية وثقافية متنوعة

تعيش جزيرة جربة منذ بداية الأسبوع على وقع تظاهرة دولية كبرى تحمل عنوان "جربة كوناكت" حولت الجزيرة الى وجهة للسياحة الرياضية والثقافية ولمشاهير وأبطال في عدة رياضات من الشطرنج الى سباق الدراجات النارية الى الكرة الحديدية والملاكمة الى جانب مشاهير من الرحالة العرب ومن صانعي المحتوى ما جعل من مثل هذه الفترة بجزيرة جربة فترة انتعاشة سياحية وحركة هي في الغالب تتزامن مع فترة ضعف الموسم السياحي.



ستكون جربة كوناكت موعد سنويا بالجزيرة يتجدد في نفس الفترة في تحد رفعه صاحب المبادرة شكري السعيدي يطمح به إلى أن يستقطب بين 6 آلاف و7 آلاف مشارك وأن يتوسع في فقراته من 6 فقرات هذه السنة الى اكثر بادراج رياضات اخرى مثل الصولجان والكاراتي وفقرات اخرى ثقافية تروج للتراث التقليدي لابراز الخصوصية وفقرات أخرى أعلن عنها صاحب المبادرة شكري السعيدي في ندوة صحفية اختار أن يعقدها اليوم بجزيرة جربة، وأن تتخلل أيام التظاهرة.



اعلن السعيدي ايضا عن تمسكه بأن يكون هذا المهرجان الدولي الكبير بحجمه وبشخصياته فقط بجزيرة جربة، الا انه يحمل وفق قوله تصورات اخرى لتظاهرات هي أحلام يسعى لتحقيقها في جهات اخرى من البلاد اثراء للمنتوج السياحي ببلادنا ودعما للسياحة الثقافية والرياضية وسياحة المغامرات والسياحة البديلة والتي لا تتطلب سوى شجاعة في الاستثمار حسب رايه.

واعتبر السعيدي ان هذه الدورة التاسيسية لتظاهرة جربة كوناكت انطلقت بدورها من حلم بدا صغيرا وكبر غذته ازمة كورونا فولد من رحمها قائلا انها انطلقت من نجاح مهرجان دولي للشطرنج احتضنته جزيرة جربة ثم توقف بسبب الجائحة التي فسحت المجال للتفكير في التاسيس لتظاهرة اكبر واشمل تجمع عدة فنون وعدة رياضات تكون فرصة للترويج للوجهة ولادخال حركية على الموسم السياحي وهو في فترة تعتبر الاضعف.

واضاف ان كل الظروف والمعطيات توفرت لتحقيق هذه الفكرة وليصبح الحلم حقيقة فاثبتت جزيرة جربة قدرتها على أن تحتضن بامتياز أي تظاهرة مهما كان حجمها ونوعها مشيرا الى تضافر جهود عدة متدخلين وخاصة من مسؤولي وزارة السياحة مع دعم عدة مستشهرين لترى التظاهرة النور ولتشع احتفالا وحركة وسياحة حسب تعبيره.

وابدى السعيدي استعداده للاستئناس بعدة مقترحات قدمها الصحفيون في هذه الندوة الصحفية لاثراء الدورات المقبلة ومنها الترويج اكثر للتراث وللخصوصية الثقافية وانفتاح التظاهرة على محيطها اكثر وتثمينها للدفع بملف ادراج جزيرة جربة في التراث العالمي لليونسكو وغيرها من المقترحات التي راها مهمة للبناء عليها في دورات مقبلة.

وعرض صاحب المبادرة برنامج هذه الدورة الاولى التي ضمت اكثر من مائتي مشارك من 30 دولة لافتا الى انها انطلقت بالمهرجان الدولي للشطرنج وستفتتح مساء اليوم المعرض الدولي للسياحة البديلة وعرض لتجارب اكبر الرحالة وصانعي المحتوى الى جانب لقاءات ومحاضرات لمهنيي السياحة ودورة للكرة الحديدية ولرالي وتظاهرات اخرى منها الفنية والثقافية المفتوحة بجربة هود وعروض فلكلورية لتراث عدة بلدان.

ومن جهته اعتبر المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي ان مثل هذه التظاهرة مهم للترويج للوجهة السياحية جربة جرجيس وضمن المبادرات الهادفة لمساعدتها على اعادة التموقع وتنشيط هذه الفترة التي تاتي خارج موسم الذروة واستقطاب نوعية اخرى من السياح بما تحتويه من انشطة متنوعة سياحية ورياضية وايكولوجية وذلك ينصهر ضمن استراتيجية وزارة السياحة في دعم السياحة البديلة والسياحة الايكولوجية كشرط اصبحت من شروط اختيار الوجهة السياحية .

واعرب عن الامل في ان تكون هذه التظاهرة موعدا سنويا في رزنامة التنشيط السياحي بجرجبة وجرجيس وفي رزنامة التظاهرات الكبرى التي تروج لنفسها وللوجهة دوليا.



