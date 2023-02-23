تونس تتسلم تجهيزات طبّية متطوّرة هبة من مجلس وزراء الصحة العرب

أشرف وزير الصحة علي المرابط، صباح اليوم الخميس بمطار تونس قرطاج، رفقة الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدّول العربيّة بتونس محمد صالح بن عيسى، على موكب تسلّم هبة من مجلس وزراء الصحة العرب.



وتتمثّل هذه الهبة، وفق بلاغ لوزارة الصحة، في تجهيزات طبّية متطوّرة منحت لتونس تنفيذا للقرارات الصّادرة عن الدّورة 56 لمجلس وزراء الصحّة العرب لسنة 2022 لتعزيز التّعاون العربي ودعم الرعاية الصحّية في مختلف البلدان العربيّة وخاصّة للاستجابة للطوارئ الصحّية التّي فرضتها جائحة كوفيد 19.



وثمّن وزير الصحّة الدّور الرّيادي لجامعة الدول العربيّة ومجلس وزراء الصحة العرب لمساعدة الأنظمة الصحّية بالدّول الأعضاء على تحقيق التّغطية الصحّية وتقديم خدمات علاجيّة متطوّرة وذات جودة عالية لكافّة المواطنين والعمل على تبادل الخبرات والتّجارب في مختلف المجالات والإختصاصات الطبية والصحّية.



وأكّد رئيس مركز جامعة الدّول العربيّة بتونس، حرص المنظمّة العربيّة على الإرتقاء بمستوى التّعاون العربي - العربي في مجال الصحة وضمان متطلّبات الحقّ في الصحة في بلدان المنطقة.





