اختتام الندوة الوطنية الأولى لتقييم العمليّات التكتيكية في مجال التصدّي للأعمال الإرهابية

دعا المشاركون في الندوة الوطنية الأولى لتقييم العمليات التكتيكية في مجال التصدي للأعمال الإرهابية وإدارة الاحداث الأمنية الكبرى والتي اقيمت على مدى الايام الثلاثة الماضية في تونس إلى ضرورة توسيع دائرة الدول المشاركة من أجل تبادل الخبرات حول آليات التعاطي مع الاحداث الأمنية الكبرى والأعمال الإرهابية و تطوير آليات التنسيق وتدعيم سبل التعاون المشترك في المجال الأمني.





وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الخميس ان المشاركين أكدوا على أهمية دراسة العمليات التكتيكية للوحدات الخاصة التابعة للأمن التونسي وضرورة برمجة ندوات سنوية دورية في هذا الاطار.

وثمن المشاركون الاجانب في هذه الفعاليات ما أظهرته المؤسسة الأمنية من إنفتاح وحرفية بالغة في أدائها، كما أشادوا بما أبدته وزارة الداخلية من حرص على إنتهاج أسلوب التفاوض وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة وإحترام تام للحقوق والحريات،وفق نص البلاغ.

وتم خلال ايام الندوة إستعراض الجانب التكتيكي في أهم العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس إلى جانب كيفية تأمين مختلف التظاهرات والتحركات الكبرى كما تم عرض الفنيات المتميزة والقدرات المهنية العالية التي تم اعتمادها من قبل الوحدات الامنية المختصة التونسية .

وانتظت أشغال هذه الندوة الوطنية الأولى بمدرسة الشرطة الوطنية بصلامبو بحضور ثلة من إطارات وزارة الداخلية وعدد من ممثلي الدول الأجنبية المتعامل معها في إطار التعاون الامني.

وقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين قبل ايام في افتتاح الندوة إن "التقييم والعودة على التجارب هي من أهم الآليّات التي يمكن اعتمادها لتحسين أداء الوحدات الأمنيّة على الميدان" مشيرا في ذات السّياق إلى "ضرورة الإستفادة من هذه التجارب واستنتاج الدّروس المستخلصة وتطوير آليّات التعاطي مع أحداث مماثلة".



