تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب عن عدد من المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة

تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب عن عدد من المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة

Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 17:02قراءة: 0 د, 59 ث
      
يتواصل انقطاع الماء الصالح للشراب عن عدد من المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة بعد توقف التزويد بسبب اشغال الصيانة على المنشآت الرئيسية الجالبة للمياه نحو هذه المناطق منذ الثلاثاء المنقضي .

وبالرغم من ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كانت اعلنت في بلاغ لها ان عودة ضخ المياه على الشبكة الناقلة للمياه نحو هذه المناطق سيعود تدريجيا نهاية أمس الأربعاء(الحادية عشر ليلا ) ومند الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إلا أن عددا من المناطق المشمولة بهذه العودة لم تسجل عودة التزويد على الشبكة على غرار حمام الشط وحمام الأنف والزهراء ومرناق ومنطقة بومهل البساتين التي سرعان ماشهدت انقطاع المياه بعد عودة قصيرة وفق ماعاينه مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء وما أفاد به عدد من متساكني هذه المناطق.
واشتكى عدد من المواطنين من تواصل انقطاع الماء في ظل غياب معلومة مؤكدة عن استرجاع نسق التزود العادي .
وكانت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اعلنت من خلال فيديو بثته على موقعها الرسمي يوم امس الاربعاء عن تواصل اشغال الصيانة على المنشآت الرئيسية لجلب المياه نحو الضاحية الجنوبية للعاصمة على امتداد الليل والنهار مشيرة الى ان الاشغال في عدد من المواقع شارفت على الانتهاء ومن المنتظر الانطلاق تدريجيا في عملية اعادة شحن الشبكات والخزانات مع مراعاة سلامة المعدات والتجهيزات .
بسط

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