الاحتفاظ بشخص من أجل المضاربة ومحاولة تهريب المواد الغذائية خارج الحدود

المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسمها جابر الغنيمي
Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 16:42قراءة: 0 د, 21 ث
      
اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسمها جابر الغنيمي في تصريح ل" باب نات" اليوم الخميس 23 فيفري 2023؛ ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بشخص من أجل المضاربة غير المشروعة و ذلك على خلفية ضبط كميات هامة من المواد الغذائية على متن سيارته كان ينوي تهريبها إلى خارج حدود ارض الوطن .

وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنه.


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