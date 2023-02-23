كاس افريقيا للامم للاواسط - مباراة المنتخب التونسي ونظيره البينيني بملعب حرس الحدود بصافرة سنغالية

كاس افريقيا للامم للاواسط - مباراة المنتخب التونسي ونظيره البينيني بملعب حرس الحدود بصافرة سنغالية

Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 16:27قراءة: 0 د, 33 ث
      
قررت لجنة تنظيم نهائيات كاس افريقيا للامم للاواسط لكرة القدم (تحت 20 عاما) بالتنسيق مع لجنة التنظيم المحلية اقامة مباراة المنتخب التونسي ونظيره البينيني لحساب الجولة الثانية من منافسات الدور الاول (المجموعة الثالثة) بملعب حرس الحدود عوضا عن ملعب الإسكندرية.

وذكرت الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس ان قرار تغيير الملعب ياتي بعد وقوف مسؤولي الكاف والمنظمين على الوضعية المتردية لعشب ملعب الإسكندرية والتي اشتكت منها منتخبات المجموعة الثالثة.
وكانت الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة اقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب الاسكندرية وعرفت فوز المنتخب الغامبي على نظيره التونسي 1-صفر مقابل تعادل المنتخبين الزامبي والبينيني 1-1.
يذكر ان مباراة المنتخب التونسي ونظيره البينيني سيديرها الحكم السنغالي الحجي امادو سي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262197



En continu...

Toutes les news...
الخميس 23 فيفري 2023 | 3 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:09 15:40 12:40 06:59 05:32
Babnet
19°
Babnet21°Babnet% 68:الرطــوبة
تونــسBabnet11°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1126°-1320°-1220°-917°-7
  • Avoirs en devises
    22220,3

  • (22 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33775 DT        1$ =3,12957 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 fév)   1422,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   