قررت لجنة تنظيم نهائيات كاس افريقيا للامم للاواسط لكرة القدم (تحت 20 عاما) بالتنسيق مع لجنة التنظيم المحلية اقامة مباراة المنتخب التونسي ونظيره البينيني لحساب الجولة الثانية من منافسات الدور الاول (المجموعة الثالثة) بملعب حرس الحدود عوضا عن ملعب الإسكندرية.



وذكرت الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس ان قرار تغيير الملعب ياتي بعد وقوف مسؤولي الكاف والمنظمين على الوضعية المتردية لعشب ملعب الإسكندرية والتي اشتكت منها منتخبات المجموعة الثالثة.

وكانت الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة اقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب الاسكندرية وعرفت فوز المنتخب الغامبي على نظيره التونسي 1-صفر مقابل تعادل المنتخبين الزامبي والبينيني 1-1.

يذكر ان مباراة المنتخب التونسي ونظيره البينيني سيديرها الحكم السنغالي الحجي امادو سي.



