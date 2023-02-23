المنستير: صحافة المواطنة عين على الواقع وأخرى على المستقبل

وات - مولدي الزوابي - يتدرب عدد من شباب معتمديتي الوردانين وقصر هلال بولاية المنستير على قواعد وضوابط صحافة المواطنة، بعد ان احتضنت دور الشباب، اذاعات محلية دعمتها وكالة التعاون الألماني، فيقومون باعداد البرامج (بعد مناقشة محتواها مع مؤطريهم)، ويتولون إدارة الحوارات والتصوير، واستقبال المكالمات التى يسعون من خلالها الى البحث عن إجابات بالاتصال بالمسؤولين المحليين المعنيين.



وتتضمن لائحة انشطتهم، القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومحاولة تشريك الشباب في الشأن العام بما ينمي الحسّ المواطني لديهم، وتقديم المقترحات التي يرونها ضرورية لحل الإشكاليات العالقة على غرار البنية التحتية وتحفيز الشباب العاطل عن العمل على المشاركة في الدورات التكوينية بهدف اعدادهم لسوق الشغل وتقديم ابداعات البعض من التلامذة والطلبة والحرفيين والمشاركين في مختلف النوادي الشبابية الرياضية والموسيقية والمسرحية والسينمائية وغيرها.



واعتبر المدير الجهوي للشباب والرياضية رفيق بن عامر الذي رافق صحفي "وات" في زيارة انتظمت لداري الشباب بكل من الوردانين وقصر هلال، ان الأنشطة التي يقوم بها عدد هام من الشباب في مختلف النوادي وبشكل خاص في صحافة "الواب" المواطنية، تمثل فرصة لشدّ الشباب وتطوير مهاراته وقدراته في تناول القضايا المحلية والتعاطي معها والحد من الانحرافات والجرائم التي تهدد هذه الفئة، وملء الفراغ الذي اثبتت الدراسات السوسيولوجية انها الأكثر تأثيرا في سلوكياتهم اليومية.



تحلم الطالبة بالمعهد العالي للموسيقى شروق غروز، التي التقاها حفي "وات" في مواكبة تنشيطية لراديو "واب" دار الشباب بالوردانين، ان تصبح صحفية حتى وان تطلب منها ذلك دراسة اختصاص غير اختصاصها بالتوجه الى معهد الصحافة وعلوم الاخبار، فهي مولعة بتقديم برنامج "الوردانين غدوة خير" والاستقصاء الصحفي، وتقديم مادة ذات جودة واستشراف مستقبل لجهتها تكون هي احدى المساهمات في بنائه.



واعتبر عبد الستار حسن مدير دار الشباب بالوردانين ان تجربة النوادي المتعددة ابرزت طاقات شبابية متطلعة الى مجتمع يقبل التنوع في وجهات النظر بعيدا عن خطاب الكراهية والعنف، مستندا في ذلك الى ما يقدمه راديو "الواب" وناديي المواطنة والسينما، وهما من النوادي التي تدار فيها نقاشات حول جملة من المواضيع الهادفة يتعلم من خلالها الشباب معالجة القضايا بطريقة علمية بعيدة عن الاثارة والاستعراض، وفق قوله.



واكد مدير دار الشباب بقصر هلال توفيق الشلبي من جهته ان راديو " الواب" الذي ينشط داخل فضاء المؤسسة والذي بلغ عدد متابعيه نحو 6000 متابع، بات محل اقبال من مختلف الشباب بما في ذلك الشباب العامل، خاصة وان هذا النشاط جاء بعد تدخلات هامة استهدفت البنى التحتية بما في ذلك تجهيز استديو للإذاعة بدعم من وكالة التعاون الألماني، واضاف ان النوادي عقدت شراكات مع عدد من الجمعيات التي أصبحت تدعم أنشطتها داخل الفضاء وخارجه.



وتقول المشرفة على راديو "واب" صوت الشباب، بدار الشباب قصر هلال والمختصة في مجال السمعي البصري ايمان العجيلي، انها اكتشفت من خلال تجربتها في مجال التنشيط عددا من الطاقات الشبابية، الذين قدموا صحبة مختصين، مساعدات هامة في مجال التعلم ومواكبة الأنشطة المحلية والتعريف بها.



واشارت الى ان عددا من الشباب يقضون ساعات طويلة براديو بفضاء دار الشباب، ويقومون بذلك رغبة منهم في ذلك ورغم ظروف ومناخ الدراسة الصعب، فالاذاعة المحلية كانت بالنسبة لهم فرصة للتعرف على عدد هام من الشخصيات الفاعلة والمبدعة في مجالات وقطاعات متعددة وخوض تجارب إذاعية متنوعة.



