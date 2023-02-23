باجة: اختتام فعاليات اعداد مخطط التنمية المحلية لبلدية باجة المنجز ضمن برنامج تحالف المدن

اختتمت اليوم الخميس بقصر بلدية باجة، فعاليات اعداد مخطط التنمية المحلية لبلدية باجة وفق المقاربة التشاركية لسنوات 2023 /2025 المنجز ضمن برنامج تحالف المدن، وتم عرض المشاريع المقترحة التى اختلفت حسب اولويات وحاجيات وتصورات سكان عمادات بلدية باجة حسب ما صرحت به المسؤولة عن الاتصال بالبرنامج ايمان الرقيق ل"وات".



وتتراوح المشاريع المقترحة في اطار برنامج تحالف المدن، الذى تواصل لمدة سنة بمشاركة مكونات المجتمع المدني وعدد من المتدخلين، وتموله الحكومة السويسرية بالتعاون مع بلدية باجة والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة اللامركزية، بين توفير الماء الصالح للشراب وتوفير مركبات ثقافية ومرافق لتوفير اطار عيش ملائم.



واكد عدد من المتدخلين في النقاش خلال الجلسة الختامية على اهمية المناصرة والدعم للمشاريع المقترحة للحصول على تمويل لتنفيذها، واشاروا الى امكانية الحصول على تمويل داخلي وخارجي باقتراح مشاريع نابعة من القاعدة ومن حاجيات السكان.



تجدر الاشارة الى ان فعاليات البرنامج كانت قد تضمنت ورشات عديدة منها ورشات لتشخيص الاشكاليات التى تعيشها مناطق بلدية باجة في مجال التهيئة العمرانية والنقل وتوفر المرافق.



