توزر: إلحاق 300 طفل إضافي ببرنامج "روضتنا في حومتنا" ليصبح عدد المنتفعين 1300 طفل في كامل الولاية

توزر: إلحاق 300 طفل إضافي ببرنامج "روضتنا في حومتنا" ليصبح عدد المنتفعين 1300 طفل في كامل الولاية

Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 21:11قراءة: 0 د, 45 ث
      
ارتفع عدد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية والمنتمين الى أسر معوزة أو محدودة الدخل للانتفاع ببرنامج "روضتنا في حومتنا"، الذي يتم خلاله تكفل الدولة بخلاص معاليم الترسيم في رياض الاطفال بولاية توزر، الى 1300 طفل بعد التحاق 300 طفل اضافى بقائمة المنفعين.

وبين المندوب الجهوي لشؤون المرأة والاسرة والطفولة منجي الشتوي ل"وات" انه تقرر خلال جلسة عمل انعقدت بداية الأسبوع الحالي بمقر الولاية توزر إلحاق عدد اضافة من الاطفال المنتفعين من برنامج "روضتنا في حومتنا"، وانه تم تقسيم عدد الاطفال بحسب المعتمديات وعلى مؤسسات رياض الأطفال، موضحا أن البرنامج يتنزل في سياق مواصلة دعم وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن للأسر والأطفال من ذوي الوضعيات الخاصة.

كما سيتم ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة عقد جلسة عمل لانتقاء المنتفعات بالبرنامج، بعدما رصدت وزارة الاشراف مبلغ 200 ألف دينار لسنة 2023، وستقوم اللجنة الجهوية المعنية قريبا بتحديد قائمة المنتفعات وتوزيعهن حسب المعتمديات والعمادات الأقل حظا.

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