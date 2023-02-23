بنزرت: فض الإشكالات العالقة بمصنع "سيكوفريب" واستئناف العمال للنشاط يوم 6 مارس المقبل

من المنتظر ان يستانف عمال مصنع "سيكوفريب" للملابس المستعملة المنتصب بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل، من ولاية بنزرت، عملهم السابق بالمؤسسة، يوم 6 مارس المقبل، بعد ان تم فض جميع الاشكالات التي كثيرا ما عطلت الوحدة الصناعية للعمل من جديد، بعد اكثر من سنتين من الغلق.



وحث والي بنزرت سمير عبد اللاوي خلال اشرافه اليوم الخميس، بفضاء المصنع على موكب انتظم بالمناسبة، كافة العملة والمتسوغ الجديد على حسن التواصل فيما بينهم والمساهمة من جانبهم في تعبئة الجهود لضمان ديمومة المصنع وتطوير نشاطه اكثر فاكثر.



وحضر الموكب المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني ومعتمد منزل جميل محمد بن جدو وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة برئاسة بشير السحباني والنقابة الأساسية وعمال وعاملات المصنع ورئيسة قسم المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت لطيفة الهمامي والمتسوغ الجديد.



يذكر ان الوضع الاجتماعي والمهني بمصنع "سيكوفريب" بمنزل جميل كان محل متابعات وجلسات عمل على مستوى جهوي وعلى مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية والاطراف المعنية لتقريب وجهات النظر وبحث الحلول العملية لاعادة العمال والمصنع للنشاط من جديد، كما كانت للسلطات الجهوية مبادرات اجتماعية وتضامنية لفائدة العمال وأيضا لفائدة المتسوغ الجديد حتى يتمكن من استئناف العمل.



