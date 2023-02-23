بن عروس: الهيئة الفرعية للانتخابات تتلقى إشعارا باستئناف حكم ابتدائي لمترشح عن دائرة حمام الأنف حمام الشط

Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 13:38قراءة: 0 د, 51 ث
      
تلقت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، إشعارا من المحكمة الإدارية بتونس، يتعلق باستئناف الحكم الابتدائي الصادر عنها حول إقرار نتائج الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية بالدائرة الانتخابية حمام الأنف حمام الشط

ووفق ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال "وات"، فقد تم إعلام الهيئة باستئناف واحد صادر عن المترشح للدور الثاني من الانتخابات التشريعية محمد الطاهر المخ عن الدائرة الانتخابية حمام الانف حمام الشط .

وكانت المحكمة الإدارية قضت في الطور الأول من النزاع الانتخابي بقبول الطعنين الصادرين عن منافسين اثنين خسرا الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بكل من دائرتي بن عروس-المدينة الجديدة، ودائرة حمام الأنف - حمام الشط شكلا، ورفضهما أصلا وهو ما يعني إقرار النتائج الاولية التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات في الدائرتين المذكورتين

وأفرزت نتائج الاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات ببن عروس، الإعلان عن فوز كل من المترشح عزيز الأخضر عن دائرة مرناق، وكمال فراح عن دائرة بومهل البساتين- الزهراء، وضحى السالمي عن دائرة حمام الأنف - حمام الشط، وألفة المرواني عن دائرة بن عروس-المدينة الجديدة، وفخري عبد الخالق عن الدائرة الانتخابية بالمحمدية

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