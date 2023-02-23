تصفيات كاس امم افريقيا 2024- تونس - ليبيا - الحكم الجزائري مصطفى غربال في الجولة الثالثة والمصري امين عمر في الرابعة

سيدير الحكم الجزائري مصطفى غزال مباراة الجولة الثالثة (الذهاب) بين المنتخب التونسي ونظيره الليبي في اطار تصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم ( كوت ديفوار 2024) (المجموعة العاشرة) والمقررة ليوم 24 مارس المقبل بملعب حمادي العقربي برادس ( س21 و30د)

وسيساعده مواطناه مقران غوراري وعباس زهروني .بينما سيكون يوسف قموح حكام رابعا.



اما مباراة الجولة الرابعة (الاياب) من التصفيات المقررة بين المنتخبين الليبي والتونسي ضمن تصفيات المجموعة العاشرة يوم 28 مارس المقبل بملعب شهداء بنينة ببنغازي( الساعة التاسعة ليلا) فسيديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة امين عمر بمساعدة كل من محمود ابو الرجال واحمد ابراهيم.

وسيكون الحكم الرابع محمود موسى



يذكر ان المجموعة العاشرة تضم منتخبات تونس وبوتسوانا وليبيا وغينيا الاستوائية



