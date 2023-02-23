اتفق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرالمياه والصرف الصحي الموريتاني سيدي محمد ولد الطالب أعمر، خلال لقاء جمعهما أمس الاربعاء، على هامش مؤتمر اقليمي حول "الدّراسة الاستشرافية لقطاع المياه بتونس في افق 2050"، على تشكيل فريق عمل مشترك سيعمل على تقديم رزنامة نشاطات وبرامج لتفعيل الاتفاق الثنائي بين البلدين في مجال المياه.



وأبرز الوزير، خلال اللقاء، اهمية تبادل نتائج الدراسة التي اعدتها تونس حول استشراف قطاع المياه في افق 2050 مع باقي الدول، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع لمواجهة التحديات المستقبلية وتسارع حدة التغيرات المناخية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.



من جهته، اكد الوزير الموريتاني، الحرص على تفعيل الاتفاق الثنائي مع تونس في مجال المياه، بما يتيح الاستفادة من الخبرات التونسية خاصة في مجال السدود ونقل المياه.



