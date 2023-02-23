تونس تدعو المجتمع الدولي الى التحرك لوقف الجرائم في فلسطين المحتلة

دعت تونس المجتمع الدولي، في بيان صادر مساء يوم الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى التحرك لوقف الجرائم والمذابح في فلسطين التي بقيت دون أية ملاحقة أو جزاء، حيث يتواصل سقوط الشهداء الأبرار من أجل تحرير أرضهم، ويستمر الصمت عن هذه الممارسات الاستفزازية في حق شعب فلسطين البطل.



كما ناشدت تونس المجتمع الدولي بألا يكتفي بالشجب والإدانة، ويتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني أرضه ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن الشعب التونسي سيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق حتى يسترد حقه المشروع.



يشار الى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعا يوم الأربعاء إسرائيل، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الى وقف الاستيطان "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنا مع مقتل 10 فلسطينيين، بينهم فتى يبلغ 16 عاما، وإصابة أكثر من مائة آخرين بالرصاص، خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.





