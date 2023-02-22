كشفت وزيرة التجهيز، سارة الزعفراني الزنزري، عن تفقد مصالح الوزارة 480 جسرا وصيانة 280 منشأة فنية في اطار عمليات فحص وتفقد لهذه المنشئات قامت بها الادارة العامة للجسور والطرقات منذ 2016.

واضافت الزنزري، الاربعاء، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية حول تقنيات تفقد وصيانة الجسور انه سيتم إعادة بناء 38 جسرا في حين لاتزال 10 جسور في مرحلة الدراسة لإعادة صيانتها.

وتنظم هذه الندوة، التي تنعقد من 22 فيفري إلى غاية 24 فيفري 2023، الجمعية التونسية للطرقات والجمعية الدولية للطرقات بالتعاون مع وزارة التجهيز والإسكان.

وبينت الزنزري، امام عدد من المسؤولين من بينهم الكاتب العام للجمعية العالمية للطرقات، ياتريك ماليجاك و رئيسة الجمعية التونسية للطرقات عايدة برقاوي ان مهمة التفقد التي قامت بها الادارة العامة للجسور والطرقات تهدف الى إنشاء قاعدة بيانات لتحديد أولويات التدخل.

ويوجد في تونس حوالي 3800 جسر منها 100 جسر يزيد طولها عن 100 متر ذات هياكل مختلفة الأصناف وتشكل هذه المنشئات اهم مقومات البنية التحتية

واشارت الى إصلاح 43 جسرا باستخدام تقنيات جديدة في هذا القطاع من بينها تقوية الهياكل بألياف الكربون" على غرار الجسر فوق وادي المالح في قابس والجسر فوق واد الأحمر في باجة.

وبينت ان مصالح الوزارة تعمل على اعتماد استراتيجية تقوم على التدخل العاجل للحفاظ على الرصيد الطرقي الوطني بما يمكن من حماية شبكة الطرقات الوطنية بكافة مكوناتها وضمان جودة الخدمات لجميع مستخدمي الطريق.









