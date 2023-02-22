تطاوين: الدورة 42 لمهرجان القصور الصحراوية بولاية تطاوين من 18 إلى 20 مارس 2023

تنتظم الدورة الثانية والاربعين للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية، من 18 إلى 20 مارس القادم، حسب ما أكده المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بدر الدين الشعباني لمراسل "وات" في الجهة.



وأفاد الشعباني ان هذه الدورة ستحافظ على الفقرات المعروفة والثابتة في كل دورة من ذلك الاستعراض والموقف والمعارض والندوة الفكرية وتنشيط المدينة و السهرات الفنية وغيرها من الفقرات الفرجوية والتنشيطية في المدن وداخل القصور الصحراوية.



واشار الى ان الندوة الفكرية التي يندرج موضوعها في اطار اعداد الملف الفني لادراج القصور الصحراوية في السجل التراثي العالمي، ستكون يومي 11 و 12 مارس القادم، بمشاركة ثلة من الاساتذة والخبراء المشهود لهم في هذا المجال من عدة دول صديقة وشقيقة ومعززة بمشاركة المركز الثقافي الرقمي وما يضيفه من ابداعات رقمية في الشكل والمضمون.

وبخصوص تنظيم المعارض، أفاد مندوب الشؤون الثقافية، أن المعرض التجاري سينطلق اليوم 22 فيفري الجاري ليتواصل الى غاية يوم 20 مارس القادم، فيما ينطلق معرض الصناعات التقليدية بساحة الفنون من 16 الى 20 مارس المقبل، إلى جانب معرض الاستثمار والبنوك والتامين من 17 الى 20 مارس القادم بمدرسة ابن رشد وسط مدينة تطاوين.





