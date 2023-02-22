المنستير: قرابة 15 تظاهرة بين مهرجانات المدينة وليالي رمضان بالجهة (المندوب الجهوي للشؤون الثقافية)

مثلت البرمجة الثقافية الرمضانية لمهرجانات وليالي المدينة بولاية المنستير خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2023، والتي تتواصل إلى يوم 25 رمضان بالجهة، محور جلسة عمل نظمتها اليوم الاربعاء المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير بالمركب الثقافي بالمنستير بحضور مديري دور الثقافة بالولاية.



وأعدت جميع دور الثقافية بالجهة و 14 مؤسسة ثقافية برامج لتنشيط ليالي رمضان التي ستكون متنوعة وثرية، ذات بعد ثقافي وستتدخل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بدعمها ببعض العروض لإثراء برامج ليالي رمضان خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان على مستوى دور الثقافة وفق ما أفاد به "وات" اليوم المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير شكري التليلي.

وتقدمت جميع الأطراف المعنية بمشاريع برامج لمهرجان المدينة بالمنستير، ومهرجان المدينة بجمال، الذي استؤنف تنظيمه خلال السنة الفارطة بعد انقطاع تواصل 10 سنوات، ومهرجان المدينة بطبلبة، ومهرجان المدينة بقصر هلال، الذي سينظم بالتعاون مع جمعية باعتبار أنّ مدينة قصر هلال تفتقر لدار ثقافة، في حين بادرت جمعية بالوردانين بتنظيم ليالي رمضان بالوردانين بالشراكة مع دار الثقافة بالوردانين.

وسيقع اختيار عروض موسيقية صوفية وطربية تتماشي مع خصوصية أجواء شهر رمضان المبارك مع إمكانية تنظيم سهرة شعرية وسهرة مع الحكواتي، وفق ما بينه شكري التليلي.

وتنظم مهرجان المدينة بالمنستير جمعية صيانة مدينة المنستير تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وبدعمها.

وسيقع برمجة عروض في فضاء دار الشرع بالمدينة العتيقة بالمنستير والعروض الكبرى بالمركب الثقافي بالمنستير.



