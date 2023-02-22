حزب آفاق تونس يدين "حملة الاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية"

أدان حزب آفاق تونس، في بيان له اليوم الأربعاء، ما عبر عنه ب "حملة الاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية الجائرة والقائمة على تهم كيدية ومفبركة، الغاية منها إرساء نظام حكم فردي وتسلطي".



كما وصف الحزب، حملة المحاسبة التي أعلنتها السلطة القائمة ب "المظللة والصورية"، ولا تؤسس لإرساء دولة القانون والمؤسسات، معتبرا أن هدفها الأساسي هو "ترهيب وإسكات كل من ينتقد الفشل الذريع لمنظومة قيس سعيّد"، وفق تعبيره.



وعبر في سياق متصل، عن تضامنه المبدئي مع الصحفيين في وجه "الهرسلة المتواصلة" التي تمارسها السلطة، للهيمنة على وسائل الإعلام وتوجيه خطها التحريري للدعاية لمنظومة قال إنها "فشلت في ضمان أبسط مقومات الكرامة للشعب التونسي."



وبخصوص الإجراءات العاجلة التي دعا اليها رئيس الدولة أمس الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الامن القومي، لمعالجة ظاهرة توافد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، استنكر الحزب ما اعتبره "استعمال عبارات ومفاهيم تتماهى مع خطابات التيارات العنصرية المتطرفة".



وطالب في هذا السياق، باعتماد مقاربة شاملة قائمة على إنفاذ القانون وتعزيز منظومة تأمين الحدود، بالتوازي مع احترام حقوق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر.



كما دعا الحزب في بيانه، إلى معالجة هذه الظاهرة في إطار العلاقات الديبلوماسية والاتفاقيات الدولية، مع أخذ الجوانب الاقتصادية والإنسانية والأمنية بعين الاعتبار، مشيرا إلى المسؤولية المشتركة للبلدان الأوروبية والإفريقية في إيجاد الحلول الضرورية لهذه الأزمة.



