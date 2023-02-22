انعقد اجتماع مجلس الجامعات بحضور كافة أعضائه، للنظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال ومن بينها الإعداد الجيّد لانطلاق الدورة المقبلة لمناظرة انتداب وترقية المدرّسين الباحثين وتطوير منظومة الانتداب والترقية.



ونظر المجلس المنعقد يوم الاثنين 20 فيفري الجاري تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرّسين الباحثين التابعين للجامعات ومشروع قرار يتعلّق بانتخاب أعضاء اللّجان الوطنية الاستشارية للترقية واللّجان الوطنية للانتداب أو الترقية الخاصّة بسلك المدرّسين الباحثين التابعين للجامعات بعنوان الدورتين القادمتين.



كما تناول الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة، المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بضبط دليل الإجراءات الموحّد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة، فضلا عن تقييم سير امتحانات السداسي الأول وانطلاق السداسي الثاني ومتابعة تحويل صبغة الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية، والعودة الجامعية 2023-2024.



