نقابة أصحاب الصيدليات تدعو وزيري الصحة والداخلية الى التدخل من أجل وضع حد لما تتعرض له من ابتزاز من قبل بعض البلديات

دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الاربعاء، وزيري الصحة والداخلية الى التدخل العاجل من أجل وضع حد لما وصفته بممارسات الإبتزاز الصادرة عن بعض البلديات في حق أصحاب الصيدليات الخاصة.



وأكدت النقابة، في بيان اصدرته، اليوم، في اعقاب اجتماع مكتبها الوطني، ان بعض البلديات قامت بمطالبة أصحاب الصيدليات الخاصة بدفع اتاوات ومعاليم بدعوى الاشهار أو الاشغال الوقتي للطريق العام بسبب العلامات التوجيهية المركزة للصيدليات الخاصة.



واستنكرت ما وصفته ب"تعمد بعض السلط البلدية ابتزاز بعض صيادلة القطاع الخاص وهرسلتهم "، مبينة، أن العلامات التوجيهية المركزة على واجهات الصيدليات الخاصة لا تعتبر اشغالا للطريق العام بل هي من الواجبات المفروضة قانونا.





وذكرت النقابة أن الاشهار في قطاع الصيدلة ممنوع بحكم قانون اخلاقيات المهنة، داعية، منظوريها الى عدم دفع أي اتاوة أو معاليم تخص العلامات التوجيهية الى حين ايجاد حل نهائي لهذا الاشكال.



وختمت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالتأكيد على أن صيدليات القطاع الخاص من اكثر المهن دفعا للاداءات البلدية، مشيرة الى ان مطالبتها لوزيري الصحة والداخلية بالتدخل في هذا الملف يأتي نتيجة لتلقيها للعديد من التشكيات من طرف أصحاب الصيدليات الخاصة حول تعرضهم للابتزاز.



