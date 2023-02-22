رابطة أبطال إفريقيا : برنامج المباريات

رابطة أبطال إفريقيا : برنامج المباريات

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 18:15قراءة: 0 د, 37 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, المقررة يومي الجمعة والسبت (بتوقيت تونس):

الجمعة 24 فيفري:

المجموعة الأولى :
الوداد البيضاوي (المغرب) - بيترو اتلتيكو ( انغولا) س00ر20

المجموعة الثانية:
كوتون سبور (الكاميرون)- الهلال (السودان) س00ر17

المجموعة الرابعة:
المريخ (السودان) - شباب بلوزداد ( الجزائر) س00ر 14
السبت ,25 فبراير :

المجموعة الأولى:
نادي فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)- شبيبة القبائل ( الجزائر)
00ر14سا

المجموعة الثانية:
الأهلي ( مصر) - ماميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا) س00ر20
ر/ مر


المجموعة الثالثة :
نادي فيبرز (أوغندا)- نادي سيمبا (تانزانيا)
00ر17سا
الرجاء البيضاوي ( المغرب)- حورويا كوناكري 00ر20 سا

المجموعة الرابعة :
الترجي الرياضي التونسي - الزمالك (مصر) س 00ر17

ملاحظة: يتأهل الفريقان الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي.

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