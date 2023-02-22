رابطة أبطال إفريقيا : برنامج المباريات

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, المقررة يومي الجمعة والسبت (بتوقيت تونس):



الجمعة 24 فيفري:



المجموعة الأولى :

الوداد البيضاوي (المغرب) - بيترو اتلتيكو ( انغولا) س00ر20



المجموعة الثانية:

كوتون سبور (الكاميرون)- الهلال (السودان) س00ر17



المجموعة الرابعة:

المريخ (السودان) - شباب بلوزداد ( الجزائر) س00ر 14

السبت ,25 فبراير :



المجموعة الأولى:

نادي فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)- شبيبة القبائل ( الجزائر)

00ر14سا



المجموعة الثانية:

الأهلي ( مصر) - ماميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا) س00ر20

ر/ مر





المجموعة الثالثة :

نادي فيبرز (أوغندا)- نادي سيمبا (تانزانيا)

00ر17سا

الرجاء البيضاوي ( المغرب)- حورويا كوناكري 00ر20 سا



المجموعة الرابعة :

الترجي الرياضي التونسي - الزمالك (مصر) س 00ر17



ملاحظة: يتأهل الفريقان الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي.



