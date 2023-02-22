الرابطة المحترفة الثانية تستأنف نشاطها يومي 4 و 5 مارس

تستأنف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نشاطها يومي 4 و5 مارس القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، باقامة مباريات الجولة الأولى إيابا.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة:



السبت 4 مارس

المجموعة الثانية:

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران



في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف - القوافل الرياضية بقفصة



في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكارم المهدية - الملعب القابسي



في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - القلعة الرياضية



في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي الجرجيسي



في ملعب جربة حومة السوق

الجمعية الرياضية بجربة - الهلال الرياضي بمساكن



الأحد 5 مارس

المجموعة الأولى

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - نادي أولمبيك مدنين



مباراة تقام دون حضور الجمهور وفي ملعب يحدد لاحقا

المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي البنبلي



في ملعلب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية - النادي الرياضي القربي



في ملعب حمدة العواني القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - الأمل الرياضي بجربة



في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - المستقبل الرياضي بالمحمدية



في ملعب نجيب الخطاب تطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالمرسى



