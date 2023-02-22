الرابطة المحترفة الثانية تستأنف نشاطها يومي 4 و 5 مارس

الرابطة المحترفة الثانية تستأنف نشاطها يومي 4 و 5 مارس

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 17:13قراءة: 0 د, 55 ث
      
تستأنف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نشاطها يومي 4 و5 مارس القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، باقامة مباريات الجولة الأولى إيابا.
وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة:

السبت 4 مارس
المجموعة الثانية:
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران

في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - القوافل الرياضية بقفصة

في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - الملعب القابسي

في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - القلعة الرياضية

في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي الجرجيسي

في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة - الهلال الرياضي بمساكن

الأحد 5 مارس
المجموعة الأولى
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - نادي أولمبيك مدنين

مباراة تقام دون حضور الجمهور وفي ملعب يحدد لاحقا
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي البنبلي

في ملعلب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - النادي الرياضي القربي

في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الأمل الرياضي بجربة

في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - المستقبل الرياضي بالمحمدية

في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالمرسى

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