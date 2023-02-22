توقع مشاركة 3 آلاف شخص في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا

رجح مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أن يبلغ عدد المشاركين في النسخة السادسة من المؤتمر الدولي حول "تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا 2023"، حوالي 3000 شخص.



وسيشكل المؤتمر الدولي، المزمع عقده بتونس يومي 3 و 4 ماي 2023، وفق ما تقدم به مجلس الأعمال التونسي الإفريقي المنظم الرئيسي للتظاهرة، فرصة للمؤسّسات التونسيّة والفاعلين الاقتصاديين للقاء كبار المسؤولين الماليين الدوليين والجهات المانحة والمتصرّفين في صناديق الاستثمار من أجل معالجة سبل تسهيل الوصول الى مصادر التمويل وانعاش الاقتصاد الافريقي.



وسيعقد المؤتمر، الذّي سيعمل على جمع نحو 750 مدير مؤسّسة، من 60 بلدا، و70 عارضا، ضمن ظرف اقتصادي عالمي صعب، يتسم بظهور أزمات مالية شملت عديد البلدان، لا سيما منها، البلدان الإفريقية.



وستمثل التظاهرة مناسبة لتحويل مختلف هذه الأزمات إلى فرص ووضع آليات تمويل واقتراح بدائل تسمح بالاستثمار والتجارة بين البلدان الافريقية والاستمرار في النمو.



وستعقد في إطار هذا المؤتمر العديد من الندوات حول مواضيع على غرار الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والبنية التحتية والمياه والامن الغذائي.



وقد شهدت النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا (25 و26 ماي 2022) مشاركة حوالي 2000 شخص قدموا من 45 بلدا. وتميّزت الدورة السابقة من التظاهرة بتقديم الكتاب الأبيض، الذي يضم أكثر من 30 مشروعا يهدف إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين المستثمرين الافارقة واليابانيين، بغاية إنعاش الاقتصادات الافريقية عقب الازمة الصحية، التّي ارتبطت بانتشار فيروس كوفيد-19.



