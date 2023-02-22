قبلي: الشروع في تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لاعوان الصحة للمطالبة بتوفير ظروف ملائمة للعمل وضمان حق المواطن في خدمات لائقة

شرع اعوان الصحة، اليوم الاربعاء، في تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بالمستشفى الجهوي بقبلي، ستتواصل على امتداد ثلاثة ايام من الساعة السابعة الى العاشرة صباحا



وقال كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان الصحة زياد الناصري ل"وات" ان هذه التحركات الاحتجاجية مردها "عدم الجدية في التفاوض من قبل الطرف الاداري من اجل التوصل الى حلول للمشاكل العالقة" واضاف انها "تتجاوز المسالة القطاعية في علاقة بازياء العمل ومستحقات الاعياد والمناسبات الوطنية والدينية وعدم توفر الحد الادنى من الظروف الملائمة للعمل، لتشمل النقص الحاد في الادوية في صيدليات مختلف المستشفيات بالجهة".



واضاف الناصري ان هذه الوقفات تعبر ايضا عن الوضع الكارثي للقطاع الصحي بالجهة في ظل غياب اطباء الاختصاص في بعض المجالات الحيوية خاصة منها طب التبنيج، مما اثر على حق المواطن في صحة لائقة، وهو ما حول المستشفى الجهوي الى مستوصف يكتفي بتامين بعض العيادات البسيطة على حد تعبيره، الامر الذي ضاعف من معاناة المرضى الذين باتوا محرومين من حقهم في العلاج المجاني



