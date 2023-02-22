جندوبة: الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام تقدم مساعدات غذائية لفائدة المحتاجين

قدمت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام، اليوم الأربعاء، كمية من المساعدات الغذائية ستخصص لفائدة العائلات المحتاجة بعدد من مناطق ولاية جندوبة وتوزيعها تزامنا مع شهر رمضان (موفي شهر مارس).



وتتمثل هذه المساعدات في 30 طنا من الدقيق و5 اطنان من مادتي المقرونة والكسكسي، وهي كمية ستوزع على نحو 1500 عائلة، بمعدل 20 كلغ من الدقيق ونحو 3.5 كلغ من مادتي المقرونة والكسكسي على كل عائلة، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية رضا كرويدة "وات".



وأضاف كرويدة ان تسليم الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام هذه المساعدات الى الاتحاد الجهوي للتضامن، يأتي في إطار التنسيق التام والدائم مع هياكل الدولة الملمة بمستحقيها من المحتاجين.



واعتبر والي جندوبة سمير كوكة ان مثل هذه المساعدات من شانها ان تخفف معاناة عديد العائلات، وقال ان الدولة هي الضامنة لتوزيعها على مستحقيها المنتشرين في مختلف معتمديات الجهة، على ان ترتقي المساعدات الى ما يحفظ كرامة مستحقيها، مشيرا الى ان هذا العمل الذي قامت به الجمعية من شانه ان يدعم ما تقوم به الدولة من مساعدات عينية سواء تعلق الامر بمناسبات او بحالات رصدت حاجتها الى ذلك.



