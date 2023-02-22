توجت مسرحية "مملكة العشق" للمخرج لطفي العكرمي، بثلاث جوائز في الدورة الأولى من الأيام المسرحية العربية بسطيف الجزائرية.

وقد حاز هذا العمل على جائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل سينوغرافيا وجائزة التمثيل الرجالي التي آلت للممثل إلياس العبيدي.



ويذكر أن الجزائر أطلقت بالتزامن مع اليوم الوطني للشهيد الموافق لـ18 فيفري أول دورة للأيام المسرحية العربية بسطيف بمشاركة فرق من تونس ومصر وليبيا والجزائر.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان حسان بلكيرد (1905-1957) الذي كان أول من أسس فرقة مسرحية في سطيف.



