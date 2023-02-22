مائوية السينما التونسية: انطلاق البرمجة السينمائية في الجهات تحت شعار "السينما تجمعنا"

تنطلق مساء السبت 25 فيفري البرمجة السينمائية في الجهات تحت شعار "السينما تجمعنا"، وذلك بكل من دور الثقافة والمركبات الثقافية في 48 معتمدية بمختلف ولايات الجمهورية.



وتتنزّل هذه العروض في إطار الاحتفال بمائوية السينما التونسية، حيث ستتواصل الاحتفالية على امتداد سنة كاملة عبر برمجة عدد من التظاهرات موزّعة على كامل تراب الجمهورية.



وتتضمن هذه البرمجة التي ستمتد على كامل السنة عروضا سينمائية متنوعة لأفلام تونسية طويلة وأخرى قصيرة، ستشفع بنقاشات يلتقي خلالها السينمائيون مع الجمهور، وفق بلاغ صادر عن المركز الوطني للسينما والصورة، الجهة المنظمة لهذه التظاهرة بالشراكة مع الإدارة العامة للعمل الثقافي ومكتب الشوؤن الجهوية بوزارة الشؤون الثقافية والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والجامعة التونسية لنوادي السينما والجمعية التونسية للنقد السينمائي.



وكان الاحتفال بمرور قرن على تأسيس السينما التونسية قد انطلق يوم 21 ديسمبر الماضي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بمجموعة من الأنشطة والفقرات منها عرض فيلم "زهرة" وهو روائي قصير أنجزه ألبار سمامة شكلي وعرضه للمرة الأولى يوم 21 ديسمبر من سنة 1922، وتتمحور أحداثه حول شابة فرنسية أنقذت من طرف سكان في البادية، فيكشف الفيلم عن تقاليدهم ونمط عيشهم.



