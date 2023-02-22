اكتشاف معلم أثري روماني بحي ابن خلدون بمدينة الكاف

اكتشاف معلم أثري روماني بحي ابن خلدون بمدينة الكاف

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 11:25قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن محافظ التراث بولاية الكاف، عبد الكريم الأوبيري، اليوم في تصريح لوات عن الكشف بحي ابن خلدون، بمدينة الكاف، عن معلم أثري التي رجح أن يعود تاريخها إلى الحقبة الرومانية.

و قال الأوبيري إن هذا المعلم الأثري وقع اكتشافه عند انطلاق أحد المواطنين في إنجاز أشغال البنية التحتية لمنزل كان ينوي بناءه بالحي المذكور، وهي تتمثل في أرض مسطحة و ثلاثة قبور تبدو أشكالها متطابقة حسب قوله مع النماذج الرومانية وذلك بالإضافة الى لوحات حجرية مسطحة قد تعود إلى نفس الحقبة على حد تقديره.
واضاف المصدر ذاته أن سيتم تحديد جميع الاكتشافات الأثرية وتاريخ انجازها بهذه المعلم الاثري من طرف خبراء وذلك بعد الانتهاء من جميع الحفريات المستوجبة في الغرض والتي قد تتطلب بعضا من الوقت وفق قوله.

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