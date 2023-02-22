القصرين: الفرق الأمنية تنطلق في تنفذ حملات موسعة قصد القاء القبض على المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 11:15قراءة: 0 د, 59 ث
      
انطلقت الفرق الأمنية بمدينة القصرين، اليوم الاربعاء، في تنفيذ حملات موسعة قصد القاء القبض على المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء مجلس الأمن القومي إلى العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون، بهدف وضع حدّ وبسرعة لظاهرة توافد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس...

وذكر مصدر امني ل"وات" ان الوحدات الأمنية بالقصرين، تمكنت أمس من إلقاء القبض على عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في محطات الحافلات وسيارات الأجرة بالجهة.

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وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، شدّد خلال ترؤسه أمس الثلاثاء بقصر قرطاج ، اجتماعا لمجلس الأمن القومي ، على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حدّ وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس، وقال أن هذا الوضع "غير طبيعي"، خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات "غير مقبولة"، فضلا عن أنها مجرّمة قانونا، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 262102

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 22 Février 2023 à 11h 20m |           
Un Dangereux virages entrepris par les autorités qui vont s'attirer les foudres de l'occident !



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