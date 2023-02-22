المهدية: فرق المراقبة الاقتصادية ومصالح الديوانة تحرر 415 محضرا من 1 جانفي و16 فيفيري

أدت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، خلال الفترة الفاصلة بين 1 جانفي و16 فيفري 2023، حوالي 6814 زيارة رقابية، أفضت إلى تحرير 366 محضر مخالفة طالت قطاعات الخضر والغلال والمخابز والمرطبات والمقاهي ووحدات رحي القهوة إلى جانب قطاع الملابس الجاهزة.



وحررت مصالح الحراسة والتفتيشات التابعة للديوانة، خلال نفس الفترة، 49 محضرا، بلغت قيمتها المالية 814 ألف دينار، وذلك في إطار التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية.



وكان المدير الجهوي للتجارة الحبيب الديماسي قد أكد نهاية الأسبوع المنقضي، أن عمليات الرقابة المشتركة (تجارة وأمن وصحة وديوانة) قد تكثفت بداية هذا العام، لمكافحة الاحتكار والتحكم في الأسعار وخاصة المتعلقة بالمواد الأساسية والغذائية.



وتعكف الإدارة، وفق ما افاد به الديماسي "وات" على إعداد برنامج التخزين لشهر رمضان بما سيسمح بتوفر كل المواد الاستهلاكية بأسعار تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، وتشمل العمليات الرقابية، خلال هذه الفترة، الطرقات ومسالك التوزيع والمخازن العشوائية مع اتخاذ الإجراءت القانونية والزجرية ضد المخالفين والمحتكرين.



