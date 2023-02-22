شيانتيك تدعو اتحاد لاعبات التنس المحترفات الى مواصلة الضغط من أجل المساواة في الأجور

شيانتيك تدعو اتحاد لاعبات التنس المحترفات الى مواصلة الضغط من أجل المساواة في الأجور

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 10:36قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعت إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا اتحاد لاعبات التنس المحترفات لبذل المزيد من الجهد لتقليل التفاوت في الأجور مع اللاعبين الرجال خارج البطولات الكبرى.
وقالت شيانتيك إنه مع احتفال اتحاد المحترفات بالذكرى 50 لتأسيسه يجب عليه العمل على ضمان أن تكون بطولاته أكثر جاذبية للاعبات والجهات الراعية والمنظمين والمشجعين.
وأضافت للصحفيين في دبي "بالتأكيد أود أن أرى اتحاد لاعبات التنس المحترفات يتوسع من ناحية الأعمال وتزداد شعبيته ويقلص الفارق مع اتحاد المحترفين من حيث الجوائز المالية وجذب المشجعين".
وسعت رياضة التنس إلى أن تكون رائدة في معركة المساواة بين الجنسين خلال العقدين الماضيين من خلال تقديم جوائز مالية متساوية للرجال والسيدات في البطولات الأربع الكبرى.
ومع ذلك، لا تزال بطولات اتحاد المحترفات تقدم جوائز مالية أقل من مثيلاتها في اتحاد اللاعبين المحترفين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262099



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 22 فيفري 2023 | 2 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:35 18:08 15:39 12:40 07:00 05:33
Babnet
18°
Babnet21°Babnet% 59:الرطــوبة
تونــسBabnet11°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1122°-1126°-1219°-1320°-9
  • Avoirs en devises
    22147,1

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33651 DT        1$ =3,12800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   1678,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   