شيانتيك تدعو اتحاد لاعبات التنس المحترفات الى مواصلة الضغط من أجل المساواة في الأجور

دعت إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا اتحاد لاعبات التنس المحترفات لبذل المزيد من الجهد لتقليل التفاوت في الأجور مع اللاعبين الرجال خارج البطولات الكبرى.

وقالت شيانتيك إنه مع احتفال اتحاد المحترفات بالذكرى 50 لتأسيسه يجب عليه العمل على ضمان أن تكون بطولاته أكثر جاذبية للاعبات والجهات الراعية والمنظمين والمشجعين.

وأضافت للصحفيين في دبي "بالتأكيد أود أن أرى اتحاد لاعبات التنس المحترفات يتوسع من ناحية الأعمال وتزداد شعبيته ويقلص الفارق مع اتحاد المحترفين من حيث الجوائز المالية وجذب المشجعين".

وسعت رياضة التنس إلى أن تكون رائدة في معركة المساواة بين الجنسين خلال العقدين الماضيين من خلال تقديم جوائز مالية متساوية للرجال والسيدات في البطولات الأربع الكبرى.

ومع ذلك، لا تزال بطولات اتحاد المحترفات تقدم جوائز مالية أقل من مثيلاتها في اتحاد اللاعبين المحترفين.



