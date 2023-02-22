النادي الرياضي الصفاقسي: فك الارتباط مع المدرب المدرب الايطالي موريزيو جاكوباتشي

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي فك الارتباط مع مدرب أكابر فريق كرة القدم الايطالي موريزيو جاكوباتشي.



وأورد في بيان، أنّه أتم رسميا كافة الاجراءات القانونية والادارية والمالية الخاصة بفسخ التعاقد بالتراضي بين النادي الرياضي الصفاقسي والمدرب الايطالي موريزيو جاكوباتشي.

وكان النادي الرياضي الصفاقسي قد تعاقد في ديسمبر الماضي مع المدرب موريزيو جاكوباتشي خلفا لكريم دلهوم الذي قاد الفريق في الموسم الماضي لاحراز كأس تونس نسخة فرحات حشاد.

وتأهل النادي الرياضي الصفاقسي مع موريزيو جاكوباتشي الى مرحلة البلاي أوف بصعوبة على حساب الملعب التونسي، وذلك بعد أن أنهى المرحلة الأولى من البطولة في المركز الرابع بـ 16 نقطة، ومستفيدا من فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة.

تجدر الاشارة الى أنّ موريزيو جاكوباتشي حقق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، خلال 8 مباريات أشرف خلالها على فريق عاصمة الجنوب، انتصارين اثنين و3 تعادلات مقابل 3 هزائم.









