وزير الخارجية الإيطالي يعبر عن استعداد بلاده مواصلة دعم تونس اقتصاديا ولدى المنظمات المالية الدولية

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 09:10قراءة: 0 د, 28 ث
      
عبّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، خلال مكالمة هاتفية أجراها يوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، عن استعداد ايطاليا مواصلة دعم تونس اقتصاديا ولدى المنظمات المالية الدولية.

ووجه الوزير الإيطالي، دعوة إلى نظيره التونسي لأداء زيارة عمل إلى إيطاليا، تكريسا لسنة التشاور بين البلدين. وهنأه على الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيد في شخصه، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية.

من جانبه، أشاد وزير الشؤون الخارجية بعلاقات الصداقة العريقة بين تونس وايطاليا، معربا عن استعداده لتطويرها في جميع الميادين خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.

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