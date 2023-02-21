القيروان :إختفاء طفلة من المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز منذ يوم الجمعة الفارط (مندوب حماية الطفولة)

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 22:34قراءة: 0 د, 49 ث
      
أفاد مندوب حماية الطفولة بالقيروان صبري بحيبح، بأنه تلقى اشعارا باختفاء طفلة تبلغ من العمر 14 عاما من المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز منذ يوم الجمعة الفارط في ظروف غامضة.

وأكد بحيبح في تصريح ل (وات)، أن عملية البحث عن الطفلة مازالت جارية إلى حد اليوم، مبينا ان الطفلة هي تلميذة تدرس في السنة السابعة بالمدرسة الاعدادية بالزياتين بمعتمدية حفوز، وان صديقتها بالمركز وفي الدراسة هي من لاحظت اختفاءها بعد انتهاء الدروس يوم الجمعة، واعلمت إدارة المركز .

وأضاف انه تم اعلام النيابة العمومية بقضية إختفاء قاصر في كفالة الدولة، واعلام الإدارة العامة للرعاية بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، فضلا عن تعهّد الفرقة المختصة بجرائم العنف ضد المرأة والطفل بحفوز بهذه القضية.

كما صرح بحيبح، بانه تم اليوم الثلاثاء عقد اجتماع بالمركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز، بحضور كافة الاطارات والاخصائية النفسية وممثل عن الشؤون الاجتماعية واساتذة بالاعدادية، للتباحث حول سبل ايجاد الطفلة والأسباب التي تقف وراء اختفاءها، مشيرا الى انه سيتم تشريك عائلة الطفلة في كل اجراء يتم اتخاذه لفائدتها.


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