ديوان الطيران المدني ينظم عمليات بيضاء على مستوى مطار طبرقة - عين دراهم الدولي يومي 22 و 23 فيفري 2023

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات انه سينظم يومي 22 و23 فيفري 202، عملية بيضاء على مستوى مطار طبرقة - عين دراهم الدولي لتقييم نجاعة إجراءات الامن والسلامة والجاهزية عند حالات الطوارئ.



واوضح ديوان الطيران المدني والمطارات في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على "فايسبوك"، انه سيجري تمرينا عاما في مجال سلامة الطيران المدني يوم 22 فيفري 2023 انطلاقا من الساعة 11 صباحا.



ويجري الديوان تمرينا عاما في مجال امن الطيران المدني يوم 23 فيفري 2023 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، علما وان هذه العملية تهدف الى القيام باختبار ميداني لمدى جاهزية المصالح والأطراف المتدخلة في المطار في حلات الطوارئ واختبار فاعلية مخطط الطوارئ.









