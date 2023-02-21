اتحاد الصحفيين العرب يؤكد تضامنه مع نقابة الصحفيين ويدعو السلطات الى التفاوض

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم الثلاثاء في بيان " دعمه للصحفيين في تونس" ولنقابتهم ودعا في المقابل السلطات إلى " احترام تعهداتها الدولية وفتح باب التفاوض والحوار مع نقابة الصحفيين التونسيين باعتباره الحل الأمثل لتجاوز كل الإشكاليات".

ولاحظ الاتحاد (مقرّه القاهرة) أنه "يتابع تطور أوضاع الصحفيين في تونس وتهديد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والهجمة التي تواجهها نقابة الصحفيين التونسيين" مضيفا انه يسجل أيضا " ملاحقات قضائية على خلاف القوانين المنظمة للمهنة في تونس وآخرها التي تستهدف نقيب الصحفيين التونسيين."

وعبّر الاتحاد في بيانه عن" دعمه المتواصل" لكل الصحفيين في تونس ولنقابتهم مدينا بأشد العبارات إقحام محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين في قضية قال البيان انها " تشمل تهما خطيرة".

واعتبر الاتحاد أن استهداف الجلاصي هو "استهداف لكل الصحفيين التونسيين ومس من حرية العمل الصحفي ومن قواعد الديمقراطية".

وقال الجلاصي في وقت سابق لوكالة (وات) أن محاميا اعلمه بوجود شكوى ضده تتعلق بتهمة هضم جانب موظّف عمومي وتعطيل حركة الجولان مضيفا انه لم يستلم بعد استدعاء من الامن لسماع اقواله.









