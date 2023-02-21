الوطد الموحد يؤكد تضامنه مع أصحاب الرأي واتحاد الشغل

عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، عن مساندته لأصحاب الرأي الذين يتم استهدافهم لأسباب سياسية، حسب تقديره، وفي مقدمتهم وائل نوار منسق "حركة قاوم" ومنصف الشريقي " أمين عام الحزب الاشتراكي".



كما أعرب، الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع النقابيين ومنظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل في دفاعهم عن مطالبهم .



واعتبر أن السلطة تسعى للتضييق على الحريات والنشاط السياسي، وشن حملات تشويه ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وصولا لهرسلة النقابيين واعتقالهم ، وذلك لفرض خياراتها الاقتصادية المعادية لمصالح الشعب وتطبيق اجراءات ميزانية سنة 2023 ،وفق نص البيان.



كما أشار في بيانه الى "استغرابه" من حادثة طرد السلطات للأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية "استر لانش" التي وصفها بانها مناضلة نقابية معروفة بعدائها لسياسات تفقير الشعوب و مناصرتها للقضية الفلسطينية .



ودعا التونسيين الى "توحيد صفوفهم من أجل الدفاع عن مصالحهم بكل الطرق المشروعة."



