اجتمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بوفد عن منظمة العمل الدوليّة تتقدمه مديرة مكتب المنظمة بالجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس رانيا بخاري.



وخصّص الاجتماع لمتابعة تقدم تنفيذ برامج التعاون القائمة بين الجانبين وسبل تطويرها لا سيّما في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" والتعريف بأحكام القانون عدد 37 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي والبرنامج التنفيذي للخطة الوطنية للمرأة والتغيّرات المناخيّة.



ومكن اللقاء أيضا من بحث إمكانيّات التعاون المستقبليّة في المشاريع الجديدة للوزارة والمتّصلة بالأسرة والمرأة بشكل أساسيّ والاتّفاق على دعم العمل المشترك وتوسيعه بالشراكة مع عدد من الهيئات والوكالات الأممية الممثلة بتونس.



وكانت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر وليبيا المغرب وموريتانيا وتونس، أكدت خلال حضورها اليوم الثلاثاء موكب توقيع اتفاقية شراكة من أجل حسن تنفيذ القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي بين الوزارات المتدخلة، أن هذا القانون يعد خطوة استثنائية في سياق مسار المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بحقوق عملة المنازل.







