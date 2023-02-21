قانون تنظيم العمل المنزلي ضمانة أساسية لتنظيم القطاع (وزير التشغيل والتكوين المهني )

قانون تنظيم العمل المنزلي ضمانة أساسية لتنظيم القطاع (وزير التشغيل والتكوين المهني )

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 16:17قراءة: 1 د, 9 ث
      
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، ان تطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي سيشكل ضمانة أساسية لتنظيم القطاع باعتماد نموذج موحد لعقد العمل بما يضمن حقوق مختلف الأطراف.

وقال الوزير، خلال حضوره موكب الإعلان عن انمودج عقد العمل المنزلي وإمضاء اتفاقية شراكة من اجل حسن تنفيذ القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، "ان النقطة الجوهرية المتعلقة بتنظيم العمل المنزلي هو حماية هذه الفئات الاجتماعية من الممارسات السلبية للوساطة، التي يعاقب عليها القانون مثل تشغيل الأطفال والتشغيل الهش وفي بعض الاحيان الاتجار بالبشر دون ضمان الحقوق المضمونة للتشغيل طبقا لمجلة الشغل وللقوانين الوطنية."

وأضاف انه تم تركيز آليات حوكمة لتنشيط سوق الشغل وإيجاد حلول للتقليص من الفوارق الاجتماعية بين الجهات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص إضافة الى ايجاد كل الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم يسمح بإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته مع ضمان مقومات العمل اللائق والمستدام وفق تعبيره.

وابرز النصيبي ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تشارك في إعداد الحملات والتظاهرات والندوات وورشات العمل حول العمل المنزلي والعمل على تكوين عاملات وتدريبهم خاصة في مجال المتعلقة بالسلامة المهنية او المرافقة الحياتية وفقا للآليات التي توفرها مصالح الوزارة.

وأكدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر وليبيا المغرب وموريتانيا وتونس رانيا بيخازي من جهتها أن القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يعد خطوة استثنائية في سياق مسار المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بحقوق عملة المنازل.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262059



En continu...

Toutes les news...
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:07 15:38 12:40 07:01 05:35
Babnet
22°
Babnet22°Babnet% 46:الرطــوبة
تونــسBabnet10°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1022°-1122°-1225°-1218°-13
  • Avoirs en devises
    22050,0

  • (20 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33950 DT        1$ =3,12378 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 fév)   1641,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   