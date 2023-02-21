أنا يقظ: 'إطلاق سراح 92% من المتهمين بجرائم الاحتكار والمضاربة

وفي اتصال هاتفي مع اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023، أفاد طلال الفرشيشي أن أنا يقظ وبناءً على تقدمها بمطلب نفاذ للمعلومة إلى وزارة العدل، تحصلت على أرقام ومعطيات بخصوص 'الحرب على الاحتكار'.وكشف المتحدث أن الأرقام تبين أنه تم إيقاف أكثر من 2500 شخص بتهمة الإحتكار والمضاربة وقد تم إطلاق سراح 2318 شخص منهم، واصفا في هذا السياق الحرب على الاحتكار بالحرب الوهمية.واعتبر أن ذلك يدل على أن الإيقافات تمت لأسباب غير جدية وتمت بصفة عشوائية واعتباطية ويدل كذلك على أن نقص المواد في الأسواق ليس بسبب الاحتكار بل الدولة متسببة فيه وفق تعبيره.وشدد على ضرورة أن يتحمل رئيس الدولة والحكومة مسؤولياتهم، متحدثا في هذا الصدد عن توجيه للرأي العام وعن تلاعب به عبر الخطاب الشعبوي.