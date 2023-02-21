الشروع في إعادة تركيز كراسي المدرجات الجانبية للملعب (الفيراج) بملعب حمادي العقربي برادس

الشروع في إعادة تركيز كراسي المدرجات الجانبية للملعب (الفيراج) بملعب حمادي العقربي برادس

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 10:50قراءة: 0 د, 26 ث
      
انطلقت عملية اعادة تركيز كراسي المدرجات الجانبية للملعب (الفيراج) بملعب حمادي العقربي برادس . وقد ادى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش يوم الإثنين زيارة إلى ملعب حمادي العقربي برادس، لتفقد سير الاشغال.

وأكد كمال دقيش بالمناسبة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز الأشغال، مشددا على وجوب المحافظة على مرافق وتجهيرزات هذه المنشأة الرياضية، وتحميل المسؤولية لكل طرف يساهم بالاضرار بمختلف المنشآت الرياضية في البلاد.

وسيتيح تركيز الكراسي بالمدرجات الجانبية (الفيراج) لملعب حمادي العقربي برادس لجماهير المنتخب ومختلف الفرق التونسية من إستغلال المدرجات في المقابلات المحلية والقارية القادمة.

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