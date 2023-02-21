تصفيات كاس العالم لكرة السلة 2023- النافذة الاخيرة - برنامج مقابلات المنتخب التونسي وقائمة اللاعبين

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 10:35قراءة: 1 د, 9 ث
      
يتحول المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الى مدينة الاسكندرية المصرية للمشاركة نهاية الاسبوع في النافذة الاخيرة من تصفيات كاس العالم 2023 //منطقة افريقيا// وقال علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة في تصريح لوكالة (وات) صباح اليوم ان المنتخب التونسي يسافر الى مصر مدعما بعدد من لاعبي الخبرة على غرار مكرم بن رمضان ومايكل رول وعمر عبادة وفراس لحياني الى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي تشكل مستقبل الفريق مضيفا ان المنتخب عازم على تحقيق نتائج ايجابية وعاقد العزم على كسب مقابلاته في الدورة وهو مؤمن بحظوظه في التاهل الى نهائيات كاس العالم رغم صعوبة امهمة .

واوضح ان الفريق قام بتحضيرات جيدة وفاز وديا على منتخبي الجزائر والاردن خلال الدورة الدولية بالمنستير معربا عن امله في ان يجسم اللاعبون حسن استعدادهم على ارضية القاعة خلال الدورة الترشيحية الاخيرة للتصفيات بالاسكندرية

ويلاقي المنتخب التونسي لكرة السلة الذي يدربه الفرنسي- التركي ايرمان كونتار في مباراته الاولى في برنامج دورة النافذة الاخيرة للتصفيات منتخب مصر يوم الجمعة على الساعة ( س18 توقيت تونس) فيما يتبارى يوم السبت مع منتخب السنغال س16 و30 (ت.ت).
اما المباراة الاخيرة للمنتخب في الدورة فستجمعه بمنتخب كونغو الديمقراطية يوم الاحد على الساعة 13 (ت.ت)

وضمت قائمة المنتخب التونسي لكرة السلة في رحلته الى الاسكندرية 12 لاعبا وهم / مكرم بن رمضان ومايكل رول وعمر عبادة وفراس لحياني واشرف القنوني وحسام المهملي وحسني الاهي وجوهر الجوادي ومرتضى بن طاهر وواصف المثناني وبشير بن يحي واحمد عدامي .

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