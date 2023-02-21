تمكنت فرق المراقبة المشتركة، من الكشف عن مستودع باحد الاحياء السكنية ببنزرت المدينة، غير مصرح به لدى السلط المعنية، خصصه صاحبه لخزن كميات هامة من المواد الغذائية الأساسية ، وقد تم حجز المواد التى قدرت قيمتها ب40 الف دينار، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي (وات).



واوضح البجاوي ان مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، تولت بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والشرطة البيئية، مداهمة المستودع العشوائي، وحجز 4680 علبة مصبرات طماطم ، و3486 علبة مصبرات هريسة، و1182 علبة مصبرات تن، و230 كلغ من "السلاطة المشوية" المعلبة ، و4092 وحدة قهوة سريعة الذوبان، و171 لترا من الزيت النباتي غير المدعم ، و380 كلغ من السميد و84 كلغ من العجين الغذائي و20 كلغ من الجبن المرحي و138 علبة جبن قطع أحجام مختلفة ، و509 كلغ من التوابل المختلفة، و13.5كلغ من السكر، و132 علبة مرغرين و72علبة كريمة للطلي وعدة منتوجات مختلفة



واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأمين قيمة المحجوزات لدى الخزينة العامة للدولة، وإعادة ضخ المنتوجات بالسوق، كما تم تحرير مخالفة إقتصادية تتعلق بممارسة تجارة التوزيع دون اعلام الوزارة المكلفة بالتجارة على معنى الفصل 04 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع مع إحالة الملف على خلية الفصل السريع.



