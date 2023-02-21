المنستير: جمعية "الرحمة" لرعاية المسنين وفاقدي السند بالمكنين "مشروع اجتماعي وتربوي وانساني" ومقرها الجديد ينتظر التفاتة من الدولة لتجهيزه بعد مرور خمس سنوات من التشييد بفضل التبرعات

وات - كوثر الشايبي - حرص أطفال المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير، الذي يحتضن 30 طفلا مقيما و42 اخر نصف اقامة و10 أطفال رعاية اسرية، على تقديم لوحات رسمتها أناملهم الصغيرة بكل حب وقدموها هدية لكبار السن المقيمين بجمعية "الرحمة" لرعاية المسنين وفاقدي السند بالمكنين، بمناسبة "عيد الحب".



ببهو الجمعية، امتزجت أصوات الموسيقى برقصات الصغار وضحكاتهم، وارتسمت الابتسامة على وجوه الكبار، فتخالك في احتفال عائلي يمازح فيه الكبار ابناءهم وتلامس اياديهم بحنان وجوهم البريئة، ويهتم فيه الصغار اباءهم واجدادهم، مزيج من الدفء والحب يربط افراد اسرة واحدة، مشاعر تخفي احساسا دفينا تراه فى اعماق نظرات الكبار والصغار، الاحساس بالحزن والفقدان والحرمان، فقد تخلت العائلة الطبيعية عن الصغار والكبار منهم، ليكوّنوا عائلة تربطها مشاعر نبيلة خالصة.



الهدف من هذه اللقاءات، تبادل الخبرات والمشاعر بين الاجيال، وهي تجربة انطلقت منذ حوالي سنة وتتواصل في كل المناسبات لتقاسم الفرحة والبهجة والمحبة ورسم البسمة على وجوه المسنين والأطفال فاقدي السند، كما انها فرصة لمزيد ربط الصلة بين الأجيال والمساهمة في رفع الضغط النفسي عنهم، وهي لقاءات تساهم في التنشئة الاجتماعية للطفل الفاقد للعائلة، وفق ما صرح به مدير المركز المندمج للشباب والطفولة ناجي الفالح في لقائه بصحفية "وات" .



واوضحت رئيسة جمعية "الرحمة" نجاة البقلوطي، أنه استنادا الى وجود اتفاقية شراكة في الانشطة بين الجمعية والمركز المندمج، يحظي المقيمون بالمؤسستين بأنشطة مشتركة ساهمت في تخفيف وطأة فقدان العائلة، وخلقت أجواء تواصل ومحبة خففت من الضغط النفسي على المسنين والاطفال على حد السواء وكانت نتائج هذه التجربة مفيدة للفئتين.



وقالت بالمناسبة أن جمعية "الرحمة"، تعتبر الجمعية الوحيدة التي تأوي المسنين وفاقدي السند في الآن ذاته، حيث تأوي اجمالا 50 مقيما، أصغرهم يبلغ من العمر سنة وشهرين وأكبرهم 99 سنة، وأعتبرت أن الاندماج بين فئتي المسنين والأطفال، قد بث روحا جديدة حيث زرعت في الكبار الفرحة والنشاط والرغبة في مساعدة الأطفال فاقدي السند، وبالفعل تكفل عدد من المسنين من المقيمين في الجمعية بمصاريف دراستهم والعناية بعدد منهم، ودعت البقلوطي الى تعميم التجربة بدور المسنين التي تحمل كمّا من الايجابيات للفئتين.



وتقدم الجمعية خدمات الرعاية لكبار السن، مع امكانية تواجد أطفال من فاقدي السند، او نساء في وضعيات اجتماعية استثنائية على غرار النساء المعنفات واطفالهم، وهي تهتم بتوفير الرعاية الصحية للمقيمين خاصة حاملي الامراض المزمنة وايضا الرعاية النفسية والاجتماعية، حيث تخصص لهم أنشطة رياضية وترفيهية على غرار تنظيم رحلات وحصص تدليك وحصص في التداوي بالفن (الفن التشكيلي والسينما والموسيقى)، التي أدرجت مؤخرا ضمن أنشطة الجمعية، وتعتبر فريدة، دعت المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن الى تعميمها بعد ان لاقت اقبالا واستحسانا وأدخلت أجواء من الراحة على المقيمين.



ولم يقتصر عمل الجمعية على العناية بالمسنين وفاقدي السن، بل شمل أشخاصا قضوا عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في اطار اتفاقية مع وزراة الداخلية (23 شخصا)، فهم يعملون كمرافقين للمسنين في الجمعية بدون مقابل للمصلحة العامة، لتشمل بذلك المنفعة الطرفين (الرعاية للمسنين وتعلم حب العطاء للشباب)، بالاضافة الى المساهمة في التقليص من مصاريف الجمعية من اليد العاملة.



ومن جهتها، أفادت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منية بوزويتة، بأن جمعية "الرحمة" تعتبر "مشروعا اجتماعيا تربويا انسانيا ناجحا" ، وهي تستقطب فاقدي السند من مختلف الولايات وتمثل ملاذ فئات اجتماعية هشة على غرار المرأة المعنفة والأطفال المشردين دون عائل والمسنين ..



ومن المنتظر ان ينتقل المقيمون بجمعية "الرحمة" لرعاية المسنين وفاقدي السند بالمكنين، الى مقرهم الجديد، بمجرد الانتهاء من انجاز المشروع الذي بلغت نسبة تقدمه

حوالي 80 بالمائة، وقد انطلق المشروع سنة 2018، الا ان عملية الانجاز طالت وطال معها انتظار المسنين للتمتع بما سيوفره لهم المقر الجديد من راحة ويدخل على نفوسهم البهجة، فعملية البناء طالت نظرا لاعتمادها على تبرعات في شكل دعم عيني من رجال أعمال بالجهة ومن أعضاء الجمعية.



ومن المنتظر ان تكون طاقة الاستيعاب بالمقر الجديد، التى تنتظر تدخلا من الدولة للمساهمة في تجهيزه، حوالي 51 سريرا وهو متكون من 20 غرفة ويستجيب لكراس الشروط الخاص بدور المسنين، وفق كاتب عام جمعية "الرحمة" بلال سويبقي، الذي دعا كافة الاطراف المعنية للمساعدة على تمكين المسنين من حياة افضل، وادخال السكينة في نفوسهم، ليكون عملا مشتركا، فرغم وفرة التبرعات التى مكنت من اضافة طابق ثالث للبناية ومساهمة العملة والمقاولين بالعمل مجانا، الا ان اللمسات الاخيرة تستوجب تدخلا من الدولة لانهاء المشروع.



لكل مقيم بجمعية "الرحمة" قصة وخفايا وأسرار، اجتمعوا ليشكلوا نواة من المجتمع تعاني من الوجع والحرمان والرفض بشكل أو بآخر، لكن للفرح ولرسم الابتسامة على وجوههم طرق وسبل متعددة نجح المشرفون على الجمعية في توفيرها لهم قدر المستطاع.



