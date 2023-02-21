ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى: وليد كتيلة يحرز برونزية سباق 800 متر كراسي

ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى: وليد كتيلة يحرز برونزية سباق 800 متر كراسي

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 09:59قراءة: 0 د, 10 ث
      
تحصل وليد كتيلة برونزية سباق 800 متر كراسي خلال منافسات النسخة ال11 من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لذوي الهمم الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين بمشاركة أكثر من 350 رياضي من 26 دولة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262030



En continu...

Toutes les news...
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:07 15:38 12:40 07:01 05:35
Babnet
16°
Babnet23°Babnet% 59:الرطــوبة
تونــسBabnet11°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1122°-1122°-1126°-1219°-14
  • Avoirs en devises
    22050,0

  • (20 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33950 DT        1$ =3,12378 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 fév)   1641,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   