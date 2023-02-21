ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى: وليد كتيلة يحرز برونزية سباق 800 متر كراسي

تحصل وليد كتيلة برونزية سباق 800 متر كراسي خلال منافسات النسخة ال11 من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لذوي الهمم الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين بمشاركة أكثر من 350 رياضي من 26 دولة.



