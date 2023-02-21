عبد الله العبيدي: تصريح وزير الخارجية حول مواقف جهات أجنبية من الإيقافات في تونس غير موفق

علّق اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 الديلبلوماسي السابق عبد الله العبيدي على تصريح وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار بخصوص مواقف بعض الجهات الأجنبية من حملة الإيقافات الاخيرة في تونس.
وفي تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، وصف عبد الله العبيدي تصريح نبيل عمار بغير الموفق.
وكان عمار اعتبر تصريحات بعض الجهات الأجنبية حول الإيقافات غير دقيقة ومجانبة للصواب ، معلنا رفض تونس التدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضح العبيدي أن السياسة مثل المسرح بها ركح وبها كواليس، وأن الوزير غير مطالب بتصريحات سياسية.
وشدد على أن الوزير مطالب بمد الجسور وتهدئة الأجواء.
يُشار الى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، عبر عن قلقه إزاء ما وصفه 'بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء'.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال يوم الأربعاء الماضي ، إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحفيين في تونس.
من جهتها عبرت ألمانيا يوم الجمعة 17 فيفري عن "قلقها البالغ" إزاء حملة الإيقافات في تونس، داعية السلطات إلى احترام "استقلالية القضاء" و"قواعد سيادة القانون" في البلاد.
وفي تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، وصف عبد الله العبيدي تصريح نبيل عمار بغير الموفق.
وكان عمار اعتبر تصريحات بعض الجهات الأجنبية حول الإيقافات غير دقيقة ومجانبة للصواب ، معلنا رفض تونس التدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضح العبيدي أن السياسة مثل المسرح بها ركح وبها كواليس، وأن الوزير غير مطالب بتصريحات سياسية.
وشدد على أن الوزير مطالب بمد الجسور وتهدئة الأجواء.
يُشار الى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، عبر عن قلقه إزاء ما وصفه 'بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء'.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال يوم الأربعاء الماضي ، إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحفيين في تونس.
من جهتها عبرت ألمانيا يوم الجمعة 17 فيفري عن "قلقها البالغ" إزاء حملة الإيقافات في تونس، داعية السلطات إلى احترام "استقلالية القضاء" و"قواعد سيادة القانون" في البلاد.
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