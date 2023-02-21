إقبال السياح الكوريين الجنوبيين على الوجهة التونسية يشهد نسقا تصاعديا (السفير الكوري بتونس)

أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس سان ناهمكوك، ان اقبال سياح بلاده على تونس قد تطور قبل ذروة الموسم الصيفي، بفضل المادة الاعلامية التي بثتها القنوات الكورية حول السياحة التونسية.



وأضاف ناهمكوك، خلال لقاء أجراه اليوم الاثنين، مع وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، ان هذه المادة الاعلامية لاقت رواجا كبيرا في كوريا الجنوبية، وان الاقبال سيشهد نسقا تصاعديا خلال السداسي الثاني من العام الجاري وخلال سنة 2024 .



وأبرز أهمية وضع برنامج ترويجي مشترك خاص بالسائح الكوري، الذي قال إنه يحبذ الوجهات ذات الثراء الحضاري والثقافي، على ان يركز هذا البرنامج على اكتشاف ما تزخر به تونس من مقومات سياحية وثقافية وصناعات تقليدية وفن الطبخ والتراث المادي واللامادي.



من جهته، أفاد بلحسين بأن وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة، بصدد إعداد برنامج خاص للترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها تونس، يتضمن المشاركة في مختلف المعارض وتنظيم رحلات استكشافية لفائدة صحفيين ومؤثرين ومهنيين كوريين، الى جانب إنجاز حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاكثر استعمالا بكوريا.





