مقاومة الاحتكار وضرورة التصدي للمحتكرين محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني

مثلت مسألة مقاومة الاحتكار، وضرورة التصدي لكل من يسعى الى تجويع الشعب، محور اللقاء الذي أجراه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وأشارسعيّد خلال اللقاء، الى أنه من المفارقات "أن تكون السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان، في حين تستورد الدولة نفس هذه السلع بأموال باهظة"، مضيفا أن عديد البواخر تبقى في عرض البحر محمّلة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد.