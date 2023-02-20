رئيس الدولة يؤكد خلال لقائه برئيسة الحكومة ضرورة أن تقوم كل الاختيارات في المجال المالي على قاعدة العدل الاجتماعي

رئيس الدولة يؤكد خلال لقائه برئيسة الحكومة ضرورة أن تقوم كل الاختيارات في المجال المالي على قاعدة العدل الاجتماعي

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أبرز رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الاثنين بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ضرورة أن تقوم كل الاختيارات في المجال المالي على قاعدة العدل الاجتماعي.

وأكد سعيّد، في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن حل القضايا المالية لا يمكن أن يكون على حساب الفقراء الذين يعانون من الظلم الذي سلّط عليهم على مدى عقود.

كما تناول اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وسير عدد من المرافق العمومية.


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